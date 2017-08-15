"كريمة الصغيرة" لراديو شمس: "كرامتي وراء تغييبي"!

لدى استضافتها في برنامج "شمس العشية" على راديو "شمس"، أرجعت الفنانة المخضرمة "تغييبها" عن المهرجانات الوطنية، إلى "التهميش الذي عانت منه في اختتام مهرجان "جميلة" من طرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام".

وقالت "كريمة" مخاطبة مدير الديوان، لخضر بن تركي: "أنا ما درت والو، هدرت على حقّي، كفنانة غاضتني عمري"، على حدّ تعبيرها.

وسعت "كريمة" لتبرير تصرفها في المهرجان المذكور، حين رفضت المشاركة في الحفل الختامي لـ "جميلة" إلى جانب ثلاث فنانات أخريات، كونها "وُضعت في فندق 3 نجوم، مقارنة بباقي الفنانات اللائي استفدن من فندق 5 نجوم، الأمر الذي أزعجها كثيرا، ما جعلها تغادر".