"سوزان نجم الدين" تحرج عادل إمام بصورة مفبركة!!

غرّدت "سوزان" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معبّرة عن سعادتها بلقاء نجم الكوميديا المصري، فنشرت صورة لهما وعلّقت عليها: "مع الزعيم عادل إمام وحوار عميق وممتع بين الفن والثقافة والوطن"، وهو المنشور الذي حصد كمّا هائلا من التعليقات التي صبّت مجملها حول عجز الفنّان وتقدّمه في السّن.

وتُمضي "سوزان نجم الدين" حاليا إجازتها في الساحل الشمالي بمصر، أين يقضي معظم المشاهير عطلهم الصّيفية، والتقت بالنجم المصري "عادل الإمام"، الّذي كان يحتفل بعيد ميلاد حفيدته من ابنه المخرج "رامي إمام"، والتقطت معه العديد من الصّور لتوثيق اللّقاء النّادر لها معه، لكنّها وقعت في موقف محرج، حيث كشف الجمهور أنّ "سوزان" قامت باستخدام برنامح مصحّح الصّور Photoshop لتبدو بصورة أصغر وأجمل، لكن هذه الخطوة جاءت بصورة عكسيّة مع الزّعيم، الذي تغيّرت ملامحه وبدت غير طبيعية عكس الصور التي ظهر بها مؤخراً.