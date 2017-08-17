أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

"سوزان نجم الدين" تحرج عادل إمام بصورة مفبركة!!

نشر يوم 2017/08/17 1019 0 وفاء.ب "سوزان نجم الدين" تحرج عادل إمام بصورة مفبركة!!
وقعت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، في ورطة حقيقية حين قامت بنشر صورة تذكارية التقطتها مع الزعيم "عادل إمام" في السّاحل الشمالي، أين بدا عليه الشحوب والتقدم في السّن، ممّا جعل محبّي الزعيم يهاجمونها على هذا التصرف، معتبرين أنّ الصورة غير لائقة بفنان بحجم "عادل إمام".

غرّدت "سوزان" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معبّرة عن سعادتها بلقاء نجم الكوميديا المصري، فنشرت صورة لهما وعلّقت عليها: "مع الزعيم عادل إمام وحوار عميق وممتع بين الفن والثقافة والوطن"، وهو المنشور الذي حصد كمّا هائلا من التعليقات التي صبّت مجملها حول عجز الفنّان وتقدّمه في السّن.

وتُمضي "سوزان نجم الدين" حاليا إجازتها في الساحل الشمالي بمصر، أين يقضي معظم المشاهير عطلهم الصّيفية، والتقت بالنجم المصري "عادل الإمام"، الّذي كان يحتفل بعيد ميلاد حفيدته من ابنه المخرج "رامي إمام"، والتقطت معه العديد من الصّور لتوثيق اللّقاء النّادر لها معه، لكنّها وقعت في موقف محرج، حيث كشف الجمهور أنّ "سوزان" قامت باستخدام برنامح مصحّح الصّور Photoshop لتبدو بصورة أصغر وأجمل، لكن هذه الخطوة جاءت بصورة عكسيّة مع الزّعيم، الذي تغيّرت ملامحه وبدت غير طبيعية عكس الصور التي ظهر بها مؤخراً.

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا