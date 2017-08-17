"نكبر سوا".. جديد فريق "THE5" العربي

يعود "ذا5 " لكسب قلوب محبيهم عبر أغنية رومانسية تحمل طابع البوب المعاصر، من كلمات "سليم بو عساف" وألحان أعضاء الفرقة المصري "أحمد حسن" والمغربي"عادل اشبي"، والتي صوّرت في لبنان تحت إدارة المخرج "بيدروس تيميزيان" الذي جسّد قصص خمسة شبان في خمس علاقات ومواقف مختلفة وكل القصص تجتمع على شيء واحد، وهو وجود شخص خاص يمكن أن تعتمد عليه دائما.

نذكر أنّ فريق THE5 يضم في أعضائه "عادل اشبي" من المغرب، "أحمد حسن" من مصر، "كاظم شماس" من لبنان والجزائريان "محمد بوهزّة" و"سعيد كرموز"، وهو فريق غنائي عربي تأسس سنة 2015 في بيروت، من خلال برنامج "إكس فاكتور" الشرق الأوسط، وصارت لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، ليُصبحوا أول فريق عربي يحصل على شهرة واسعة منذ أول ظهور لهم.