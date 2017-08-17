"بن لشهب" تحصد جائزة أحسن فنانة صاعدة وتُرشّح لتاج إفريقي

نشر الموقع اللّبناني صورة للفائزة دون الإعلان عن الجائزة، التي من المنتظر أن تتسلّمها "سهيلة" في حفل يحضره جميع الفائزين عن كل الفئات، مؤكّدا أنّه: "تم الاتصال مع سهيلة، إنسانة بتجنن، قريبة للقلب، بتجبر الإنسان يحبها، تواضع، أخلاق، هضامة، والله ما في كلمات توصفها."

وتواصل "بن لشهب" حصد الألقاب والجوائز، وهذه المرّة رشّحت لنيل جائزة Beffta Award الإفريقية، عن فئة "أفضل مغنية وممثلة في شمال افريقيا"، في حفل سيقام في لندن أواخر شهر أكتوبر 2017 القادم.

نذكر أنه بعد النجاح التي حققته أغنيتها الصيفية الشبابية "Dance" باللغة العربية والانجليزية، التي قاربت المليون مشاهدة على "يوتيوب" بعد شهر من طرحها، تستعد "سهيلة" لطرح عمل جديد يحمل عنوان"loca"، سجّلت عليه بصمتها الخاصة من حيث الكلمات والألحان، وصوّرته على طريقة الفيديو كليب في انتظار استكمال المونتاج لطرحها رسميا.