بالفيديو.. أغنية جزائريّة بأداء لبناني وجمهور تونسي

بات من المعروف عن نجم "ستار أكاديمي" أنّه من المولوعين بالرّاي الجزائري، مما دفعه إلى إحياء ذكرى المرحوم "عقيل" بأدائه ملجموعة من أغانيه، تحيّة لروحه وهديّة منه لكل محبي الفنّان في الجزائر والوطن العربي، وكان ركح قرطاج على موعد مع وصلة غنائية صنع فيها "سعد" رفقة الجمهور التونسي، صورة مميّزة وكورال جماهيري لواحدة من أغاني نجم الأغنية العاطفية المرحوم "عقيل".

نذكر أنّ سعد وُفّق في غناء الرّاي الجزائري رغم صعوبة اللهجة، فبعد النجاح الكبير الذي حقّقته أغنية "مازال مازال" التي تخطت المليونين عبر "اليوتيوب"، عاد واختار أغنية "واش تسوى الدنيا بلا بيك" ليطلقها ويكرّم بها فنانا جزائريا رحل وترك سجلاّ مليئا بالأغاني التي لاقت رواجا كبيرا وسط الجمهور الجزائري والعربي.