المصرية زينة تعود للتطاول على الجزائريين

لدى حلولها ضيفة على برنامج "القاهرة والناس" للمذيع اللبناني "طوني خليفة"، ذكرت "دينا" أنها "فعلا لم تكن تعرف الجزائر، إلاّ من خلال فيلم يوسف شاهين "جميلة بوحيرد" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية ماجدة"، مؤكدة أنها لم تكن في ملعب "أم درمان"، وكانت متأثرة جدا لما حصل لزملاءها الفنانين في الملعب.

وقالت "دينا" أنها عصبية جدا وردود أفعالها سريعة وبدون تفكير عنيفة وقوية وتحب بلدها، وقالت أنها لم تكن موجودة أيام الحرب، لهذا لا تعرف الجزائر، مؤكدة أنّ الجزائريين "فهموها غلط، لأنها لم تحدّد الناس، الذين كانت تتكلم عليهم، وكانت تقصد فقط الذين كانوا في الملعب..."أنا عندي أصدقاء في الجزائر مثقفين وعندهم شخصية وكرامة ؟؟؟"، رافضة تقديم اعتذار رغم إلحاح مقدم البرنامج عليها.