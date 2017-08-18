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3 أفلام جزائرية تتنافس في مهرجان "أفريكلاب" بفرنسا

نشر يوم 2017/08/18 1 0 فهيمة قندوز 3 أفلام جزائرية تتنافس في مهرجان "أفريكلاب" بفرنسا
تتنافس ثلاثة أفلام جزائرية في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة لمهرجان السينما الإفريقية "أفريكلاب" بتولوز في فرنسا، والتي ستقام بين 30 أوت الجاري والثالث سبتمبر المقبل.

سيدخل فيلم "يوميات قريتي" لكريم طرايدية غمار المنافسة في مسابقة الفيلم الروائي الطويل، إلى جانب عدة أعمال، من بينها   "L'interprète"  للإيفواري كادي توري، و"المتمردة" للمغربي جواد غالب، فضلا عن "Le gang des Antillais"  لــ "جان كلود بارني" من "غوادالوب".

من جهة أخرى، سيتنافس كل من فيلمي "الموجة" لعمار بلقاسمي و"حديقة التجارب" لدانيا ريموند، في فئة الفيلم القصير، مع العديد من الأعمال الأخرى، من بينها "علوش" للتونسي "لطفي عاشور" و"ديبي" للمالي "مامادو سيسي".

وستغيب الجزائرعن منافسة الفيلم الوثائقي، التي ستعرف مشاركة سبعة إنتاجات، لستة بلدان، في حين سيكون المخرج الجزائري "حميد بن عمرة" ضمن أعضاء لجنة التحكيم. 

 

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