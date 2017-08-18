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"عمرو دياب" في ورطة بسبب "إليسا"!

نشر يوم 2017/08/18 2346 0 وفاء.ب "عمرو دياب" في ورطة بسبب "إليسا"!
حقق الألبوم الجديد للنجم المصري، عمرو دياب، "معدّي الناس" انتشارا واسعا، إلا أنّه وضعه في ورطة حقيقيّة مع جمهور الفنّانة اللبنانية "اليسا"، بسبب استنساخ لحن أغنية "أحلى حاجة"، الذي تبيّن أنّ مقدمتها الموسيقية مأخوذة بالكامل من أغنية "إرجع للشوق" لإليسا.

يتواجد "الهضبة" في موقف محرج بسبب ما سماه الجمهور "سرقة" لحن "ملكة الإحساس"، خاصّة وأنّ أغنية "أحلى حاجة" من كلمات "تركي الشيخ" وألحان "عمرو" نفسه، وتضمّنت تشابها كبيرا باللّحن مع أغنية "إرجع للشوق" من كلمات "صفوح شغالة" وألحان "نهاد النجار".

وأحدث هذا التشابه بلبلة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصّة وأنّ أغنية "عمرو دياب" تحمل توقيعه الشخصي كملحن، الأمر الذي يتطلب منه توضيحا مباشرا، لكنه إلى غاية الآن لاذ بالصمت، وارتضى عدم التعليق، كما عوّدنا في مثل هذه المواقف.

من جهتها، لم تعلق، إليسا، على الأمر، وسط انشغالها بالنجاح الذي يحقّقه الكليب الجديد "عكس اللّي شايفينها"، بينما اكتفى مدير أعمالها "كريم أبي ياغي" بالقول: "لا تعليق".

 

 

 

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