بعد الكوكايين.. أصالة "مهتمة بالتفاصيل"

قامت، أصالة، بإنتاج "الألبوم" على نفقتها الشخصيّة، ويتضمّن 12 أغنية متنوّعة اللهجات بين السوري المصري وكذلك اللبناني، حيث تغني، أصالة، لأوّل مرّة باللّهجة اللّبنانية في محاولة منها لمصالحة جمهورها اللّبناني بعد تصريحاتها الأخيرة بعدم زيارة للبنان و"لو دفعوا لها مليار دولار"، مما أغضب الشعب اللبناني منها، وحرّك دعوات لمقاطعتها.

من جهة أخرى، ورغم انشغالها بإطلاق ألبومها الجديد، الذي بدأت أغنياته تحقّق أصداء جيدة، تستعد "أصالة" لوضع صوتها على أغنية فيلم "الخليّة"، الذي يحمل توقيع زوجها المخرج "طارق العريان"، ويقوم ببطولته الفنان المصري "أحمد عز"، وسيتم طرح الأغنية خلال الأسبوع المقبل للترويج للفيلم الذي سيتم طرحه في عيد الأضحى المبارك.