أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

بعد الكوكايين.. أصالة "مهتمة بالتفاصيل"

نشر يوم 2017/08/18 3218 0 وفاء.ب بعد الكوكايين.. أصالة "مهتمة بالتفاصيل"
طرحت الفنانة السّورية، أصالة نصري، ألبومها الغنائي الجديد "مهتمة بالتّفاصيل" بعد أن بدأت الترويج منذ بداية الشهر الحالي، وذلك رغم أزمتها الأخيرة وإيقافها في مطار بيروت الدولي خلال جوان الفارط، بتهمة حيازة مواد مخدّرة من نوع "الكوكايين".

قامت، أصالة، بإنتاج "الألبوم" على نفقتها الشخصيّة، ويتضمّن 12 أغنية متنوّعة اللهجات بين السوري المصري وكذلك اللبناني، حيث تغني، أصالة، لأوّل مرّة باللّهجة اللّبنانية في محاولة منها لمصالحة جمهورها اللّبناني بعد تصريحاتها الأخيرة بعدم زيارة للبنان و"لو دفعوا لها مليار دولار"، مما أغضب الشعب اللبناني منها، وحرّك دعوات لمقاطعتها.

من جهة أخرى، ورغم انشغالها بإطلاق ألبومها الجديد، الذي بدأت أغنياته تحقّق أصداء جيدة، تستعد "أصالة" لوضع صوتها على أغنية فيلم "الخليّة"، الذي يحمل توقيع زوجها المخرج "طارق العريان"، ويقوم ببطولته الفنان المصري "أحمد عز"، وسيتم طرح الأغنية خلال الأسبوع المقبل للترويج للفيلم الذي سيتم طرحه في عيد الأضحى المبارك.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا