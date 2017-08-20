شهيرة: "الفنان محمود ياسين حي يرزق!

بعد انتشار شائعة رحيل "محمود ياسين"، خرجت زوجته "شهيرة" عن صمتها وقالت: "هاتفي لم يتوقف عن تلقي الإتصالات منذ يومين، وذلك بعد انتشار الشائعة"، وحرصت على طمأنة كلّ محبيه على صحته، مؤكدة أنه في خير حال.

يذكر أنّ محمود ياسين، أصيب ببعض المشاكل الصحية في القلب وأزمة في الشرايين، امتدّ أثرها إلى المخ، وكانت شائعة وفاته انتشرت في الفترة الأخيرة، مما جعل ابنته الممثلة المصرية "رانيا محمود ياسين" تنفي بشدة، في وقت طلب إبنه "عمرو محمود ياسين" من مروجي هذه الشائعات التوقف عن إطلاقها، لأنّها تؤذي عائلة النجم المصري البارز.