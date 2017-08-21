نجمة عالميّة ترفض العمل مع "مهنّد"!

وجد "مهند" نفسه في ورطة، بسبب أنّ بعض النّجوم والمخرجين الأمريكيين لا يعرفونه، وليست لديه جماهيرية كبيرة في أمريكا عكس تركيا والوطن العربي، وهو ما أدّى بالنجمة العالمية لرفض العمل معه في أول تجربة له في السّينما الأمريكية.

وحسب ما نقله موقع "Temiz" التركي، فإنّ "مهند" ردّ على "كيتي هولمز" في أخر ظهور له، وأكّد "أنه هو الأخير لا يعرفها، فمن تكون !".

نشير إلى أنّ آخر أعمال الممثل التركي، كان مسلسل "جسور والجميلة"، أين شاركته البطولة التركية "توبا بويوكستون" وحقّقوا معا نجاحا ملفتا في تركيا والوطن العربي.