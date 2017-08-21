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نجمة عالميّة ترفض العمل مع "مهنّد"!

نشر يوم 2017/08/21 104 0 وفاء.ب نجمة عالميّة ترفض العمل مع "مهنّد"!
يستعد النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ"، والملقّب عربيا بـ "مهند" لاقتحام عالم هوليوود عن طريق التحضير لفيلم جديد سيعرض بالولايات المتحدة الأمريكية، ووقع اختياره على النجمة العالمية "كيتي هولمز" لتشاركه البطولة، إلا أنّ الأخيرة صدمته بالرفض، مصرّحة أنها "لا تعرفه! ولم تشاهد أي من أعماله وبالتالي لا يمكنها أن تمثل في فيلمه".

وجد "مهند" نفسه في ورطة، بسبب أنّ بعض النّجوم والمخرجين الأمريكيين لا يعرفونه، وليست لديه جماهيرية كبيرة في أمريكا عكس تركيا والوطن العربي، وهو ما أدّى بالنجمة العالمية لرفض العمل معه في أول تجربة له في السّينما الأمريكية.

وحسب ما نقله موقع "Temiz" التركي، فإنّ "مهند" ردّ على "كيتي هولمز" في أخر ظهور له، وأكّد "أنه هو الأخير لا يعرفها، فمن تكون !".

نشير إلى أنّ آخر أعمال الممثل التركي، كان مسلسل "جسور والجميلة"، أين شاركته البطولة التركية "توبا بويوكستون" وحقّقوا معا نجاحا ملفتا في تركيا والوطن العربي.                                

 

 

 

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