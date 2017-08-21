والد حلا الترك: "غزل" عوّضتني خسارة أولادي

على هامش ندوة صحفيّة عقدت بالمغرب بمناسبة إطلاقها لجديدها الفنّي، صرّح زوج ومدير أعمال دنيا بطم،: "غزل أتت في اللحظة التي إبتعد فيها كل أولادي عني بسبب الأحكام التي صدرت، الحمد لله على كل حال، والله عوضني خير لأن "غزل" تشبه كل واحد من أولادي بصفة معنية".

وتابع قائلا:"هي تمتلك ضحكة "عبد الله" وشكل "حلا"، كما أخذت من "محمد". فهي خليط من أولادي الثلاثة، وإن شاء الله تعوضني خير وأتمنى أن يجتمع أولادي جميعاً في القريب العاجل، تحت جناحي".

ومن جهة أخرى، وعلى الرّغم من تبرُّئه منها سابقا، نفى "الترك" أن تكون هناك قطيعة بينه وبين ابنته الكبرى الفنانة البحرينية "حلا التّرك"، مؤكدا أنّه على تواصل شبه يومي معها، ووصفها بأنها "قطعة منه"، ومن الطبيعي أن يعتب عليها".