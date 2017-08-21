"محمد صبحي وإلهام شاهين ينجوان من قذيفة "داعشية!

وصل النجمان المصريان "محمد صبحي" و"إلهام شاهين"، بالإضافة إلى المخرج "عمر عبد العزيز" رئيس اتحاد الفنانين العرب، والإعلامية "بوسي شلبي"، أمس الأحد إلى القاهرة، عقب تسجيل حضورهم في معرض دمشق الدولي، الذي شاركت فيه مصر بجناح متميز هذه السنة.

وصرّحت الإعلامية المصرية "بوسي شلبي" فور وصولها إلى القاهرة، أنهم لم يصابوا بأي مكروه، ولفتت إلى أنها سمعت عن ضرب محيط المعرض من قبل إرهابيين، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

للإشارة، فقد انطلق معرض دمشق الدولي مساء الخميس الفارط، بمشاركة 43 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى دول تفرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد دمشق منذ 6 سنوات، ولم تسجّل الجزائر حضورها رغم تطلعات محافظ المعرض في تصريحات سابقة، لمساندة الجزائر لشقيقتها سوريا في هذا الحدث الأدبي.