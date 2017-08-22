افتتاح المهرجان العاشر للأغنية والموسيقى الوهرانية

أشرف، مولود شريفي، والي ولاية وهران على تكريم عائلة بلاوي، ممثّلة في نجله، كما أبرز في كلمته الإفتتاحية للمهرجان إسهامات الراحل في الموسيقى الوهرانية والجزائرية، وكفاحه من أجل الوطن واستقلاله، في أجواء امتزج فيها الحنين الى الماضي مع تفاعل الجمهور، وسط مرافقة الفرقة الموسيقية تحت قيادة "باي بكاي" التي أدّت مقاطع لأشهر أغاني الراحل الحي.

وشهدت السهرة، مشاركة العديد من الفنانين الذين يمثلون الأغنية الوهرانية ويعتبرون من تلاميذ "بلاوي الهواري"، أمثال "حورية بابا"،" عبد الله ماي"، "حكيمة بلوانجي"، "الهواري ولهاصي" و"كمال ملوك".

وبادر منظمو هذه التظاهرة الفنية، بتكريم أسماء أخرى صنعت مجد الموسيقى الوهرانية، من مؤلفين وموسيقيين ومغنيين رحلوا في الآونة الأخيرة على غرار: "قنديل صنهاجي"،"أحمد سعيدي"، "بلحضري بلحضري" ،"الهواري عوينات" و"الطيب طيبي".

وتطرق شريفي أيضا إلى الموسيقى الوهرانية، التي أنجبت أسماء لامعة ونجوم يعتبرون بمثابة سفراء للثقافة الجزائرية في العالم، مؤكدا أيضا على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للثقافة في التنمية الشاملة، لا سيما في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وستقام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مسابقة المهرجان التي ستستمر إلى غاية هذا الخميس بمسرح، عبد القادر علولة، في الباهية وهران، بمشاركة ستة مغنيين شباب هواة سيتنافسون على المراتب الثلاثة الأولى، حيث سيقدمون أغاني جديدة في طابع الأغنية الوهرانية.