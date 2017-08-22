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والبيرغ أعلى أجرا في هوليوود

نشر يوم 2017/08/22 43 0 هواري شالخ والبيرغ أعلى أجرا في هوليوود
تفوق النجم السينمائي مارك والبيرغ، بطل فيلم "المتحولون: الفارس الأخير"، على دواين جونسون، ليصبح الممثل الأعلى أجرا في هوليوود في العام الماضي بدخل قدره 68 مليون دولار، وفقا لمجلة فوربس.

تفوق "ماركي والبيرغ" مغني الراب السابق المعروف بإسم "مارك على جونسون"، بطل "بايواتش"، الذي بلغ دخله 65 مليون دولار، "وفين ديزل"، نجم فيلم "مصير الغاضب"، الذي بلغ دخله 54.5 مليون دولار، وذلك قبل الرسوم والضرائب.

وكان ضمن 5 الأوائل في القائمة، التي صدرت، اليوم الثلاثاء،" آدم ساندلر"، الذي حل في المرتبة الرابعة بدخل بلغ 50.5 مليون دولار، وجاكي شان بـ 49 مليون دولار.

وحقق أعلى 10 ممثلين أجرا تراكميا قدره 488.5 مليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما مجموعه 172.5 مليون دولار من مجموع النساء العشرة اللواتي حققن أعلى مستوى من الدخل.

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