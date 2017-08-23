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سهيلة بن لشهب تحتفل بمليون مشاهدة لدانس

نشر يوم 2017/08/23 1037 0 إيمان.ض سهيلة بن لشهب تحتفل بمليون مشاهدة لدانس
احتفلت الفنّانة الجزائرية وخريجة ستار أكاديمي في موسمه الحادي عشر، بوصول عدد متابعيها إلى مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "دانس". وهذا عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".

وغرّدت "سهيلة" معبرة عن سعادتها بهذا الرقم، وقالت شكرا أحبائي. مشيرة إلى مليون مشاهد". 

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