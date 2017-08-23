بحث
|
بحث متقدم
أغلق البحث
الوطني
الحدث
المجتمع
الرياضة
الاقتصاد
العالم
أخبار عربية
حديث الشبكة
ألبوم الصور
التطبيق الإلكتروني
البث الحي
النسخة المصور PDF
صفحتنا على فيسبوك
حسابنا على تويتر
أغلق
النسخة المصورة
على هاتفك
فيسبوك
البث الحي
الفيديو
العالم الآن
"فولكسفاغن "تُعيد تصنيع حافلات الستينيات سنة 2022
زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شرق الفلبين
مقتل 5 أشخاص في هجوم انتحاري بأفغانستان
بالفيديو جرحى في حادث قطار شمال الهند
باكستان تستنكر تصريحات ترامب بشأن أنها ملاذاً للإرهابيين
هولاند يخرج عن صمته ويحذر ماكرون
أردوغان: لن نسمح للأكراد بإقامة دولتهم بسوريا
أحد موقوفي الدهس: "خطّطنا لهجوم أكبر في برشلونة"!
المغربي "مشكاح" يعترف بتنفيذ هجوم فنلندا
أنباء عن هجوم إلكتروني أفرز حادث مضيق ملقا
الرئيسية
◂
من صفحات النهار الجديد
◂
فن وثقافة
◂
سهيلة بن لشهب تحتفل بمليون مشاهدة لدانس
نشر يوم 2017/08/23
1037
0
إيمان.ض
احتفلت الفنّانة الجزائرية وخريجة ستار أكاديمي في موسمه الحادي عشر، بوصول عدد متابعيها إلى مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "دانس". وهذا عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".
#الجزائر
#سهيلة بن لشهب
#Dance
#دانس
وغرّدت "سهيلة" معبرة عن سعادتها بهذا الرقم، وقالت شكرا أحبائي. مشيرة إلى مليون مشاهد".
التعليقات
0
المجموع:
| عرض:
أضف تعليقك
اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد/الولاية
أنت/ تكتب رد إلى:
Cancel
أضف تعليقاتك:
من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:
الصورة:
الكود:
طالع أيضا
جورج كلوني وزوجته يتبرّعان بمليون دولار لمحاربة الكراهية في هذا البلد
سهيلة بن لشهب تحتفل بمليون مشاهدة لدانس
والبيرغ الأعلى أجرا في هوليوود
المطربة شادية في حالة صحية حرجة!!
العكيد معتز يفجّر مفاجآت لجماهيره
افتتاح المهرجان العاشر للأغنية والموسيقى الوهرانية
"محمد صبحي وإلهام شاهين ينجوان من قذيفة "داعشية!
والد "حلا الترك": "غزل" عوّضتني خسارة أولادي
نجمة عالميّة ترفض العمل مع "مهنّد"!
شهيرة: "الفنان محمود ياسين حي يرزق!
الأكثر قراءة
↸ 44801
مسبوق قضائيا يحاول اغتصاب فتاة ويقتل شرطيا بتبسة!
↸ 25284
أمن ميلة يطيح بمسبوقين يستدرجان الفتيات لتصويرهن في أوضاع مخلّة وابتزازهن
↸ 19846
العكيد معتز يفجّر مفاجآت لجماهيره
↸ 19826
بالفيديو.. فتاة أوكرانية تبهر العالم بتلاوة القرآن
↸ 17046
بالصور- شقيقة رونالدو ترتبط بطليق هيفاء المصري!
↸ 9531
موريتاني يفرّ إلى الجزائر لممارسة الشعوذة بـ 50 مليـونا للزبون الواحد
↸ 9526
الأربعاء 23 أوت 2017
↸ 7687
حجز أكثر من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة في سيدي بلعباس
↸ 7470
"فيرارا": "خبر غير سار ينتظر أوناس مع نابولي"!
↸ 6753
السفارة المصرية تتهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتهديد الأمن القومي
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
في متناول الجميع
مقبولة ومنطقية
مرتفعة جدا
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا
⥳ 1
الجزائر تُعلن الجمعة أول يوم عيد الأضحى
⥳ 1
رباعي يزيد "صُداع" ألكاراز قبل زامبيا
⥳ 0
موريتاني يفرّ إلى الجزائر لممارسة الشعوذة بـ 50 مليـونا للزبون الواحد
⥳ 0
تراجع أسعار النفط إلى 47.72 دولارا للبرميل
⥳ 0
111 غريق في 82 يوما عبر شواطئ الجزائر
⥳ 0
البارصا تطارد موهبة جزائرية!
⥳ 0
بلعياط: "أرضية "5 جويلية" ستكون جاهزة في 16 سبتمبر المُقبل"
⥳ 0
الشياطين يطالبون "مورينيو" بمحرز!
⥳ 0
مسبوق قضائيا يحاول اغتصاب فتاة ويقتل شرطيا بتبسة!
⥳ 0
إدارة الوفاق تُحدّد سلم المنح وستسوّي المستحقات قبل لقاء الحراش
التعليقات 0
أضف تعليقك