جورج كلوني وزوجته يتبرّعان بمليون دولار لمحاربة الكراهية في هذا البلد

وقدَّم كلوني وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية الإنجليزية من أصول لبنانية المبلغ إلى المركز القانوني للفقر في الجنوب، وهو منظمة أمريكية غير ربحية تراقب جماعات التطرّف والكراهية في الولايات المتحدة، بحسب بيان للمؤسسة، الإثنين 21 أوت 2017.

وقال كلوني في بيان له: "آمل وأريد أن أضيف صوتنا ومساعدتنا المالية إلى ذلك النضال الجاري من أجل المساواة"، مضيفاً: "لا يوجد جانبان للتعصّب والكراهية".

وتابع: "ما حدث فى شارلوتسفيل، وما يحدث في مجتمعات في أجزاء مختلفة من البلاد، يتطلَّب مشاركتنا الجماعية للوقوف في وجه الكراهية".