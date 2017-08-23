بالفيديو..فيلم رعب يتسبّب في نقل عشرينية إلى المستشفى!

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لشابة في العشرين من عمرها، تحفّظت عن ذكر اسمها، وهي تصرخ وتبكي بشكل هستيري خارج قاعة السينما في "تيريسينا" شمال شرق البرازيل، وذلك عقب مشاهدتها لفيلم الرّعب الأمريكي "Annabelle: Creation".

ولم تتمكن الفتاة من السيطرة على خوفها ودخلت في حالة هستيرية، وظهرت في المقطع المصوّر وهي تسقط على أرضية مركز التسوق، وتصرخ بهلع مراراً وتكراراً، ولم يتمكَّن أحد من أصدقائها من السيطرة عليها، وازداد الأمر سوءاً بضرب الفتاة نفسها بشدة، ما أجبر خدمة الطوارئ على استخدام كرسي متحرك لإخراجها من مركز التسوق، ونقلها إلى مستشفى في مدينة "بياوي" شمال شرق البرازيل .