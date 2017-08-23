6 نصائح هامة للمحافظة على بشرتك بعد سن الأربعين

يحرص الناس مع تقدمهم في العمر على البحث عن سبل إبقاء بشرتهم نضرة دون تجاعيد وعلامات شيخوخة، وبالرغم من حتمية الأمر فيزيولوجيا، غير أن ثمة طرق تساعد على إبقاء البشرة "في مرحلة الشباب" لمدة أطول.

وبحسب ما نقل موقع "ريجيم"، فإن من أولى النصائح، تناول كميات كبيرة من فيتامين "سي"، إذ كشفت دراسة نشرتها مجلة التغذية الأميركية أن هذا الفيتامين ضروري لتشكيل مادة الكولاجين التي تشكل العنصر الأساسي في تكوين الجلد.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في التوقف عن التدخين الذي ينتج أنزيمات تلحق عدة أضرار بالكولاجين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد.

فضلا عن ذلك، تساهم الحماية من الشمس في حفظ نضارة البشرة، إذ تعد أشعة الشمس فوق البنفسجية من أسباب تلف الكولاجين ولذلك ينصح باستخدام واق، في الصيف والشتاء.

ويوصي الخبراء باستخدام كريمات الريتينول، لكن ذلك يجب أن يتم بالاستناد إلى وصفة طبية.

وفي طريقة أخرى، يوضح خبراء الصحة أن تقشير البشرة وإزالة الطبقة الميتة يساعد على تجديد الخلايا ونمو الكولاجين.

ويحتاج الحريصون على بشرتهم إلى تناول مضادات الأكسدة إلى جانب البروتينات النباتية، لاسيما لدى النساء اللائي ينقطع عنهن الطمث.