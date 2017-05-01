بالفيديو..مركب هيونداي الجزائر يكشف الستار عن أول سيارات أر بي أش باك

عرض مركب هيونداي الجزائر بوحدة الانتاج بتيارت اليوم الاثنين، أول سيارات أر بي أش باك التي أنتجت بالمركب.

وقد أكد مدير هونداي الجزائر، ابراهيم إسماعيلي، أن هذه السيارة تملك العديد من الميزات منها القوة التي تبلغ 107 حصان وبمحرك بنزين 1.4 لتر كما تتوفرعلى تكنولوجيات عالية خاصة بالهاتف النقال ومضادات الضباب.

وأفاد إسماعيلي أنه تم تصنيع لحد الأن 500 وحدة من هذا الصنف الجديد الذ سيدخل السوق الجزائرية قريبا، مشيرا إلى أن المركب ينتج أنواعا أخرى على غرار " هونداي إي 10 " بصنفيها و"أكسنت" بصنفيها و"اليترا" و"تكسون" و"جيريتا" و"سونتافيو" .

وأعلن إسماعيلي أنه سيتم "لاحقا " تصنيع سيارة من نوع "أكسنت" جزائرية 100 بالمائة.