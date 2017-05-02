وضع وصمة حلال إجباري على جميع المواد الغذائية بداية جوان الداخل

أكد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس، اليوم الثلاثاء، أن وضع وصمة "حلال" على تغليف المواد الغذائية سيكون اجباري بداية من جوان الداخل.

وأضاف حالس، أن الانطلاق الرسمي لوصمة المطابقة الإجبارية "حلال" بالنسبة للمواد الغذائية بعد تحديد قائمة المواد المعنية سيكون بداية من الفاتح جوان .

الجدير بالذكر، أن تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية سيتم من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم التي تترأسها وزارة التجارة وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الفلاحة، الصناعة، الصحة والشؤون الدينية وكذا مؤسسات وهيئات عمومية (المجلس الإسلامي الأعلى، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، معهد باستور الجزائر...)، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة في دراسة و إعطاء رأي في إجراءات التصديق "حلال" وكذا التنظيم المطبق فيما يخص المواد الغذائية "حلال".

أما بالنسبة للمعهد الجزائري للتقييس فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة "حلال" وتعيينها وشروط منحها كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية.

وفيما يخص المواد الغذائية المستوردة فإن وصمة "حلال" تقدم من قبل الهيئات المكلفة بهذا في البلدان الأصلية والمعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق و التوصيم "حلال".

وقال حالس إن الجزائر حاليا لا يمكنها تصدير منتجاتها لبعض البلدان الإسلامية على غرار ماليزيا أو السعودية وهذا لغياب التصديق "حلال".