المجر تعرض فرص الاستثمار للجزائريين

كشفت سفيرة المجر بالجزائر، هيلقا بريتز، اليوم الثلاثاء، أن بلدها تفتح آفاق التعاون والشراكة مع الجزائر، حيث من المرتقب أن يتوجه وفد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى بوادبست نهاية الأسبوع الجاري للتعرف عن قرب على أهم فرص الشراكة و الاستثمار بالمجر وذلك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وأضافت السفيرة خلال زيارة قادتها إلى عين تموشنت أن فرص التعاون متعددة بين الجزائر والمجر خصوصا في مجال المناولة في تصنيع السيارات إضافة إلى قطاعات تكنولوجيات الاتصال والالكترونيك والفلاحة والصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية و السياحة، مشيرة إلى أن افتتاح الخط الجوي المباشر بين الجزائر وبودابيست منذ شهر سبتمبر2016 بمعدل رحلتين أسبوعيا سيساهم بشكل كبير في ترقية حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وقالت السفيرة أن المجر تفتح أيضا فرص لترقية الشراكة في مجال التكوين من خلال تقديم منح دراسية لـ 100طالب جزائري سنويا منهم 70 في شهادة ماستر و30 للباحثين لنيل شهادة دكتوراه.