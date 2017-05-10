الجزائر تطلق مزايدة لاستغلال مناجم الذهب في السداسي الثاني من 2017

كشف رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، حسان حرياتي، اليوم الأربعاء أن الوكالة تعتزم تنظيم مزايدتين خلال السداسي الثاني من 2017 واحدة موجهة للمناجم الكبرى كالذهب والمعادن الثمينة وأخرى لمواد يتم استيرادها حاليا على غرار الرخام والغرانيت والبوكسيت.

وأضاف حرياتي أن، الوكالة تعمل على احصاء المواد والمواقع لإطلاق هاتين المزايدتين والتي نهدف من خلالهما خفض فاتورة استيراد العديد من المواد بعد موافقة الولاة بالنسبة لبعض المواقع .

من جهة أخرى منحت الوكالة الوطنية للنشاطات 18 موقعا منجميا للاستكشاف من مجموع 22 موقع بالمزايدة بقيمة اجمالية قدرت بـ 263.5 مليون دج.

وقد تم منح هذه الرخص عقب دورة المزايدة الـ 46 للمناجم الصغيرة والمتوسطة والتي تم اطلاق مناقصتها الوطنية والدولية خلال أفريل المنصرم.

ومن ضمن الـ 22 موقع مقترح الكلس والرمل والصلصال والحجر المسامي أربعة مواقع لم تتلق أية عرض حيث أبدى المزايدين اهتماما خاصا بمناجم الكلس والرمل التي جذبت العديد من المستثمرين.

وتتعلق رخص الاستكشاف الـ 18، بسبعة مواقع كلسية أربعة مواقع بولاية ايليزي وموقعين لكل من ولايتي المسيلة وتمنراست وسبعة مواقع رمل بناء بالشلف موقعين ومستغانم موقعين وتبسة موقع وتيارت موقع ومعسكر موقع إضافة إلى موقعي حجر مسامي بورقلة والواد وموقعي غرانيت بتمنراست واليزي.

أما بالنسبة للمواقع الأربعة التي لم تتلق عروض والتي تتعلق بـ 3 مواقع كلسية بباتنة وغرداية وايليزي وموقع صلصال إليزي فسيتم ادراجهم ضمن المزايدات اللاحقة.