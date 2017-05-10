الجزائر تشارك دول 5+5 غرب المتوسط تجربة الجمارك في مكافحة الارهاب وحماية الحدود

يشارك المدير العام للجمارك، قدور بن الطاهر، هذا الخميس بالعاصمة الايطالية روما في اجتماع المدراء العامين للجمارك لمنتدى حوار دول غرب المتوسط 5+5 الذي سيعنى بدراسة وسائل دعم التعاون ومواصلة التسيير المنسق للحدود حسب بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأضاف المصدر، أن التنسيق سيسمح بإحداث فعالية أكبر في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب وتمويله وفي تكوين الأعوان الأمر الذي يشكل قاعدة لإنجاز مختلف المهام الموكلة لإدارة الجمارك والحفاظ على فعالية النشاط الجمركي في محيط يعرف تحولات كبيرة.

ويضم الإجتماع المدراء العامين للجمارك لدول شمال المتوسط (إيطاليا، مالطا، فرنسا، البرتغال وإسبانيا وكذا دول إتحاد المغرب العربي الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا وتونس.

وسيناقش المدراء العامون للجمارك في الدول العشر المعنية سبل الوصول إلى مكافحة فعالة لتبييض الأموال وتنظيم ومراقبة نشاط المصالح على مستوى الحدود من أجل مواجة التحدى المشترك لتنقل الأشخاص والبضائع المشروعة مع ضمان أمن الحدود واحترام المتطلبات القانونية للدول.