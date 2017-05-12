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الجزائر تشتري 470 ألف طن من القمح و75 ألف طن من الشعير

نشر يوم 2017/05/12 2359 0 أمينة داودي الجزائر تشتري 470 ألف طن من القمح و75 ألف طن من الشعير
قال تجار أوروبيون اليوم الجمعة، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اشترى نحو 470 ألف طن من قمح الطحين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة أغلقت أول أمس الأربعاء.

وحسب وكالة رويترز، فإن المنشأ خياري لصنفي الحبوب لكن التجار قالوا إنهم يعتقدون أنه من المرجح إستيراد الشعير من منطقة البحر الأسود، وقدر البعض حجم صفقة الشعير بنحو 70 ألف طن.

وقد قدر بعض التجار الأوروبيون نطاق سعر القمح بين 198 و198.50 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن وقال آخرون إنه بين 197.75 و199 دولارا للطن، كما بلغ سعر الشعير نحو 167 إلى 169 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن حسبما ذكروا.

من جهتها أفادت ذات المصادر، أن الجزائر طلبت في المناقصة شحن الكميات خلال شهر جويلية المقبل.

 

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