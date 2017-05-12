تسوية وتعويضات بمئات ملايين الدولارات في فضيحة فولسفاغن

وأفاد موقع سكاي نيوز، أنه خلال جلسة إستماع قضائية في سان فرانسيسكو، قال القاضي تشارلز بريار، أيضا إنه يمنح الموافقة النهائية لشركة روبرت بوش الألمانية على تسوية منفصلة ستدفع بموجبها 327.5 مليون دولار لمالكي سيارات تعمل بوقود الديزال من إنتاج فولكسفاغن بسبب دورها في تطوير المحركات، حيث وصف بريار التسوية بأنها عادلة ومعقولة وكافية.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيحصل مالكو السيارات التي سعتها ثلاثة لترات على تعويض يتراوح بين سبعة آلاف و16 ألف دولار من فولكسفاقن إذا كانوا يفضلون الإصلاح وإذا جرى ذلك الإصلاح في الوقت المناسب

للإشارة، فإنه خلال شهر سبتمبر من عام 2015 كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن فولسفاغن قد طرحت سيارات بالسوق الأمريكية بعد تزويدها بأجهزة تمكن المحركات من معرفة أوقات اختبار الانبعاثات، ما يجعلها تحسن من أداءها وقت الاختبار من أجل تحسين الأداء لاجتيازه.

وأبرز هذه السيارات "أودي A3" التي تصنعها فولكسفاقن، وطرازات جيتا، وبيتل، وجولف، وباسات، وقدرت السلطات الأمريكية عدد السيارات التي بيعت ويعتريها هذا الغش بنحو 482 ألف سيارة، إلا أن فولكس اعترفت فيما بعد أن عدد السيارات التي زودت بجهاز التحكم في الانبعاثات يقدر بـ11 مليون تجوب شوارع العالم.