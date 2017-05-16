بوطرفة يتحاور مع نظيره الإسباني حول الشراكة الطاقوية بمدريد

تحاور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاسبانية بمدريد، مع وزير الطاقة والسياحة والبرنامج الرقمي الإسباني، ألفارو نادال، أين تطرق الطرفان الى فرص الإستثمار بقطاع الطاقة، حسب بيان لوزارة الطاقة.

كما تباحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين ومدى تقدم مشاريع الشراكة الحالية وفرص التعاون والإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف والإنتاج وتحويل المحروقات والطاقات المتجددة.

وتطرق الوزيران إلى مشاريع ربط كهربائي وغازي بين البلدين وشركات في ميدان تسويق الغاز، وهذا لتعزيز علاقات الأعمال بين البلدين يضيف البيان.

كما قدم بوطرفة خلال إقامته بإسبانيا عرض بالمعهد الملكي إلكانوا حول قطاع الطاقة الجزائري وفرصه للشراكة والإستثمار.

حيث تطرق الوزير أمام جمع من مسيري أكبر الشركات الإسبانية و باحثين وموظفين ساميين فرص الشراكة والإستثمار في ميدان الطاقة خصوصا الإستكشاف والإنتاج وتحويل المحروقات والطاقات المتجددة.

كما عرض بالمناسبة مشروع إنجاز طاقة شمسية قدره 4.050 ميغاواط مرفق بمشروع صناعي يدعى "أطلس".