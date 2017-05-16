الجزائر وأندونيسيا في سباق لرفع المبادلات التجارية إلى 600 مليون دولا ر

أكدت سفيرة أندونيسيا في الجزائر، سفيرا محروسة، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بزيارة إلى 15 ولاية جزائرية لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار بها ، سيما في مجالات التربية والصناعة والثقافة.

وحسب السفيرة الاندونيسية التي صرحت للصحافة بعين تموشنت، فإن بلدها يسعى إلى ترقية حجم المبادلات التجارية مع الجزائر إلى أكثر من 600 مليون دولار سنويا.

وأضافت الدبلوماسية الأندونيسية أن أولى هذه الشراكات ستتجسد قريبا من خلال توأمة بين غرفة التجارة والصناعة لولاية البويرة مع إحدى نظيراتها بأندونيسيا، كما كشفت عن مشروع شراكة في مجال الفوسفات سيتم بموجبه إنشاء مصنع بولاية عنابة واتفاقيات أخرى في المحروقات مع مجمع سوناطراك يتم التحضير لها.