ولد قدور: مستعدون لتقوية شراكتنا مع "إيني" الإيطالية بما يخدم الطرفين

وحسب بيان لشركة سوناطراك قال ولد قدور اليوم خلال إستقباله للرئيس المدير العام لشركة النفط الايطالية "ايني" كلاوديو ديسكالزي، أن سونطراك مستعدة كل الإستعداد لتعزيز الشراكة مع "ايني"، مؤكدا على أن سونطراك ترحب بكل اقتراح تقدمه الشركة الإيطالية والتي يعود بالمنفعة على الطرفين.

ومن جانبه عبر ديسكالزي، عن سروره بمحادثته مع نظيره لسونطراك حول مختلف الملفات التي تهم الشركتين، مضيفا ان ايني لديها طموحات كبيرة في تكثيف شراكتها مع سونطراك في مشاريع جديدة في الجزائر وفي الخارج.

ودارت محادثات الطرفين حول وضعية الشراكة بين سونطراك وايني والتي "تتميز بتعاون يعود الى زمن بعيد يربط المؤسستين في مجال الصناعة البترولية في الجزائر"