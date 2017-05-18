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ولد قدور: مستعدون لتقوية شراكتنا مع "إيني" الإيطالية بما يخدم الطرفين

نشر يوم 2017/05/18 861 0 حمزة عساس ولد قدور: مستعدون لتقوية شراكتنا مع "إيني" الإيطالية بما يخدم الطرفين
أكد المدير العام لشركة سونطراك عبد المؤمن ولد قدور عن إستعداده لتعزيز الشراكة لشركة النفط الايطالية "ايني" لاسيما في مجالات الاستكشاف والبتروكيمياء والبحث والتطوير وكذا في تسويق الغاز الطبيعي والمميع.

وحسب بيان لشركة سوناطراك قال ولد قدور اليوم خلال إستقباله للرئيس المدير العام لشركة النفط الايطالية "ايني" كلاوديو ديسكالزي، أن سونطراك مستعدة كل الإستعداد لتعزيز الشراكة مع "ايني"، مؤكدا على أن سونطراك ترحب بكل اقتراح تقدمه الشركة الإيطالية والتي يعود بالمنفعة على الطرفين.

ومن جانبه عبر ديسكالزي، عن سروره بمحادثته مع نظيره لسونطراك حول مختلف  الملفات التي تهم الشركتين، مضيفا ان ايني لديها طموحات كبيرة في تكثيف  شراكتها مع سونطراك في مشاريع جديدة في الجزائر وفي الخارج.

ودارت محادثات الطرفين حول وضعية الشراكة بين سونطراك وايني والتي "تتميز  بتعاون يعود الى زمن بعيد يربط المؤسستين في مجال الصناعة البترولية في  الجزائر"

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