نفطال تنجز 160 محطة خدمات جديدة وتقوم بصيانة 700 أخرى

أكد الرئيس المدير العام لشركة نفطال، حسين ريزو، اليوم الخميس، بالمدية ، أن الشركة شرعت في تحديث وتوسيع شبكة توزيعها من خلال صيانة 700 محطة خدمات وإنجاز 160 محطة خدمات ضخمة عبر كامنل التراب الوطني.

وأضاف زيرو أن هذه العملية تهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وطني في مادة الوقود لمدة 30 يوما بحجم 2.2 مليون متر مكعب في عام 2030 مقابل 10 أيام فقط من الاكتفاء الذاتي حاليا وبحجم 600 ألف متر مكعب.

وأكد الرئيس المدير العام لنفطال، أن هذا المخطط يقوم على تطوير وتحديث هياكل التخزين وشبكة النقل من خلال توجيه الوقود عبر القنوات وغاز البترول المميع ما سيسمح للشركة من رفع سعة تخزينها لثلاثة أضعاف بالانتقال من 600 ألف متر مكعب حاليا إلى 2.2 مليون متر مكعب.

الجديربالذكر، أن شركة نفطال تعتزم استحداث محطات خضراء ومراكز تحويل الغاز المميع عبر كامل التراب الوطني .