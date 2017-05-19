لجنة من "أوبك" تدرس خيار تمديد اتفاق خفض الانتاج قبل انطلاق اجتماع فيينا

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المصدران بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، أن الاجتماع الذي يعرف باسم مجلس اللجنة الاقتصادية، كان من المتنظر أن ينتهي أمس الخميس لكن تم تمديده ليختتم اليوم الجمعة.

وصرح أحد المصادر، أن المجتمعين لم يتفقوا على السيناريوهات النهائية. وأشار المصدر ثاني، إلى أن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة والنفط الصخري.

ويأتي هذا الاجتماع قبيل انطلاق لقاء وزراء النفط بالدول الأعضاء في "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين في 25 ماي المقبل، لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد جوان.