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لجنة من "أوبك" تدرس خيار تمديد اتفاق خفض الانتاج قبل انطلاق اجتماع فيينا

نشر يوم 2017/05/19 1666 0 عمر.ت لجنة من "أوبك" تدرس خيار تمديد اتفاق خفض الانتاج قبل انطلاق اجتماع فيينا
كشف مصدران من منظمة "أوبك"، اليوم الجمعة، أن لجنة من المنظمة اجتمعت لدراسة سيناريوهات الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، لتحديد سياسة الإنتاج ومناقشة خيار تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المصدران بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"،  أن الاجتماع الذي يعرف باسم مجلس اللجنة الاقتصادية، كان من المتنظر أن ينتهي أمس الخميس لكن تم تمديده ليختتم اليوم الجمعة.

وصرح أحد المصادر، أن المجتمعين لم يتفقوا على السيناريوهات النهائية. وأشار المصدر ثاني، إلى أن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة والنفط الصخري.

ويأتي هذا الاجتماع قبيل انطلاق لقاء وزراء النفط بالدول الأعضاء في "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين في 25 ماي المقبل، لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد جوان.

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