أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتصل إلى قرابة 53 دولارا

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، أن عقود خام القياس العالم مزيج برنت ارتفعت بـ 0.5 بالمائة لتصل إلى 52.79 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأمريكية بـ 0.6 بالمائة لتصل إلى 49.46 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستويته منذ 26 أفريل المنصرم.