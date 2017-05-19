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أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتصل إلى قرابة 53 دولارا

نشر يوم 2017/05/19 1154 0 عمر.ت أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتصل إلى قرابة 53 دولارا
تواصل أسعار النفط ارتفاعها، لليوم الرابع على التوالي، حيث وصل سعر مزيج برنت إلى 52.79 دولار للبرميل، وذلك وسط مساعي من طرف أعضاء وغير أعضاء في منظمة "أوبك" بتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى عام 2018.

وذكرت وكالة  "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، أن عقود خام القياس العالم مزيج برنت ارتفعت بـ 0.5 بالمائة لتصل إلى 52.79 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأمريكية بـ 0.6 بالمائة لتصل إلى 49.46 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستويته منذ 26 أفريل المنصرم.

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