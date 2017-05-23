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احالة 1716 تاجر على العدالة وغلق 93 محلا تجاريا في أسبوع

نشر يوم 2017/05/23 1630 0 rida benrachid احالة 1716 تاجر على العدالة وغلق 93 محلا تجاريا في أسبوع
كشفت الحصلية الأسبوعية لوزارة التجارة المتعلقة بنشاطات الرقابة وقمع الغش عن احالة 1716 تاجرا على العدالة و غلق 93 محلا تجاريا عبر التراب الوطني، حسب بيان للوزارة.
وأضاف المصدر، أنه تم تسجيل 126 مليون دينار من المعاملات التجارية غير المفوترة  خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى  13 ماي الجاري في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 30 مليون دينار في الفترة ذاتها. 
وأظهرت الحصيلة الاسبوعية أن أعوان الرقابة قاموا بـ   17746  تدخلا  سمحت بالكشف عن 1956 مخالفة وتحرير 1716 محضر قضائي وغلق 93 محل تجاري عبر التراب الوطني. 
وقد تم اجراء 8941 تدخل في مجال مراقبة المعاملات التجارية ومحاربة المضاربة أسفرت عن 1103 مخالفة وتحرير 946 محضر قضائي وغلق 77 محل تجاري، كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال اجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة  بقيمة 123.09 مليون دينار وربح غير شرعي بقيمة 41.780 دينار.
أما في مجال مراقبة المطابقة وقمع الغش فقد أسفرت التدخلات التي بلغت 7905  تدخلا عن 853 مخالفة وتحرير 770 محضر قضائي وغلق 16 محل تجاري، كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير صالحة للاستهلاك قدرت كمياتها ب  62.395 طن بقيمية مالية فاقت 304.8 مليون دينار.

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