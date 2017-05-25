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أوبك تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى مارس 2018

نشر يوم 2017/05/25 244 0 rida benrachid أوبك تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى مارس 2018

اتفق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون مستقلون خارجها اليوم الخميس على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية ابتداء من جويلية 2017 إلى

غاية  مارس 2018، حسبما أعلنه الرئيس الحالي لأوبك،  وزير النفط السعودي، خالد    الفالح.

وتقرر تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج بمقدار 1.8  مليون برميل يوميا  الذي تم توقيعه في فيينا في ديسمبر 2016 بين دول أوبك ومنتجين غير أعضاء .

 

وساعد  اتفاق خفض الإنتاج " اوبك- خارج أوبك" على رفع أسعار النفط حيث وصل  سعر العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة  للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا لتصل الى 51.76 دولار

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