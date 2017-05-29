إنخفاض أسعار النفط مع زيادة منصات الحفر الأميركية

وإنخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 5 سنتات، عن آخر إغلاق لها إلى 52.10 دولار للبرميل في الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، وفق "رويترز". وظلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط أقل من 50 دولارا للبرميل، هابطة 8 سنتات إلى 49.72 دولار.

وكانت دول منظمة الدول المنتج للنفط أوبك وبعض المنتجين المستقلين قد اتفقوا في الأسبوع الماضي على تمديد تعهد بخفض الإنتاج نحو 1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018، لكن هذا القرار لم يذهب إلى المدى الذي كان يأمله مستثمرون كثيرون.

وكان إتفاق أولي منذ جانفي إلى جوان من هذه السنة، قبل أن يتم تمديد الإتفاق يهدف إلى تسقيف الإنتاج لإنعاش الأسعار النفطية، وعلى الرغم من التخفيضات المتواصلة لم ترتفع أسعار النفط كثيرا عن 50 دولارا للبرميل.