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وزير الطاقة السعودي: أوبك والمستقلون ملتزمون بخفض مخزونات النفط إلى متوسط 5 سنوات

نشر يوم 2017/05/31 1139 0 أمينة داودي وزير الطاقة السعودي: أوبك والمستقلون ملتزمون بخفض مخزونات النفط إلى متوسط 5 سنوات
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين ملتزمون بهدف خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط خمس سنوات متوقعا تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب جدا.

وقال وزيرا الطاقة الروسي والسعودي إنهما يتوقعان استمرار التعاون بين الجانبين في أسواق النفط لفترة أطول بعد نهاية الإتفاق المشترك الحالي لخفض إنتاج النفط والذي ينتهي في مارس سنة 2018.

وكان وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجون مستقلون خارجها قد إتفقوا الأسبوع المنصرم، على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية ابتداء من جويلية 2017 إلى غاية شهر مارس 2018، وفي هذا الإطار تقرر تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا الذي تم توقيعه في فيينا في ديسمبر 2016 بين دول أوبك ومنتجين غير أعضاء.

 

 

 

 

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