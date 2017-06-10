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وزير الطاقة السعودي يكشف سبب تراجع أسعار النفط

نشر يوم 2017/06/10 2969 0 عمر.ت وزير الطاقة السعودي يكشف سبب تراجع أسعار النفط
كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم السبت، أن سبب تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة راجع لأخطاء إحصائية، مؤكدا أن هذا التراجع لا يستدعي ادخال تعديلات على اتفاق خفض الانتاج لمنتجة الدول المصدرة للنفط "اوبك".

وأضاف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي يجري زيارة للعاصمة القازاخية آستانا بصدد الالتقاء بنظيره القازاخي كانات  بوزومباييف والروسي ألكسندر نوفاك لبحث السوق النفطية العالمية، بأن الوقت سيصحح هذا الخطأ الإحصائي.

وأكد ذات الوزير، أن اتفاقات الشهر الماضي لتمديد خفض الإنتاج العالمي ستجني ثمارها خلال أسابيع وأشهر. 

وبخصوص الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها دول الخليج وتأثيرها على أسعار النفط، قال خالد الفالح "لا يتوقع أن تؤثر القضايا  الدبلوماسية والسياسية مع قطر بأي شكل من الأشكال على اتفاق إنتاج النفط".

وكانت أسعار النفط انخفضت بنحو 4 بالمائة خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بمقدار 3.3  مليون برميل لتصل إلى 531.2 مليون برميل.

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