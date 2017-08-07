بالفيديو.. مفتاحان أساسيان لإغراء المستهلكين

في تصريحات بثّها تليفزيون "النهار"، ركّز "زبدي" على ضرورة اعتمادة استيراتجية متكاملة لإسترجاع ثقة المستهلك في المنتوج الوطني بعد حجب استيراد المنتوجات.

وأوضح، زبدي، أنّ المفتاح الأول يكمن في إنجاح الترويج للمنتوج المحلي، وانتقد المتحدث افتقار المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين لفن الدعاية، في حين يستغل المتعاملين الأجانب 40 في المئة من ميزانية مؤسساتهم لهذا الغرض.

وأكد، زبدي،: "المتعامل الجزائري عند استحواذه على السوق، يترك الجودة لصالح الكمية"، وهو ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستهلك في المنتوج الوطني، مشيرا أنّ عموم المتعاملين المحليين مدعوين للتقرّب أكثر من المستهلكين، عبر خدمة تراعي تحسين النوعية والترويج للمنتوجات.