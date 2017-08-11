أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد اقتصاد

وكالة الطاقة: زيادة طلبات النفط ستعيد توازنات السوق

نشر يوم 2017/08/11 3882 0 فهيمة قندوز وكالة الطاقة: زيادة طلبات النفط ستعيد توازنات السوق
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أنّ الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع هذا العام، بما يساهم في تقليص تخمة المعروض، رغم ارتفاع إنتاج الخام في أمريكا الشمالية وضعف التزام "أوبك" بتخفيضات الإنتاج.

 رجّحت الوكالة  في تقريرها، أنّ الطلب على النفط  سيرتفع  إلى 1.5مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر الماضي، وقالت إنها تتوقع نمو   الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

 

وذكرت وكالة الطاقة، "لابدّ وأن يجد المنتجون ما يشجعهم في الطلب الذي ينمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في  البداية"، مضيفة، بأنها "ستتعزز الثقة في استعادة التوازن وستستمر إذا لم يبد بعض المنتجين المشاركين في اتفاقات الإنتاج مؤشرات على ضعف عزيمتهم في الوقت الذي يعززون فيه مراكزهم".

للإشارة، فإنّ الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تعكف على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج بـ 600 ألف برميل يوميا إلى غاية مارس القادم، بهدف دعم أسعار النفط.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا