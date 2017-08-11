وكالة الطاقة: زيادة طلبات النفط ستعيد توازنات السوق

رجّحت الوكالة في تقريرها، أنّ الطلب على النفط سيرتفع إلى 1.5مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر الماضي، وقالت إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة، "لابدّ وأن يجد المنتجون ما يشجعهم في الطلب الذي ينمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في البداية"، مضيفة، بأنها "ستتعزز الثقة في استعادة التوازن وستستمر إذا لم يبد بعض المنتجين المشاركين في اتفاقات الإنتاج مؤشرات على ضعف عزيمتهم في الوقت الذي يعززون فيه مراكزهم".

للإشارة، فإنّ الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تعكف على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج بـ 600 ألف برميل يوميا إلى غاية مارس القادم، بهدف دعم أسعار النفط.