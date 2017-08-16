قمة الصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية سبتمبر الداخل

تحتضن منطقة نينغشيا ذاتية الحكم بمنطقة هوي شمال غربي الصين، الدورة السابعة لمؤتمر المستثمرين ورجال الأعمال الصينين و نظراءهم العرب لسنة 2017 خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 سبتمبر المقبل.

وحسبما أعلنت إدارة المعارض والتظاهرات الاقتصادية فإن قمة الصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية تعد ضمن الفعاليات الهامة في إطار المعرض الصيني - العربي 2017 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين في عصر العولمة الاقتصادية والتكامل الإقليمي وإطار مبادرة "الحزام والطريق".

وسيحضر القمة ما يزيد من 400 ممثل من الحكومات والمؤسسات للدول الواقعة على "الحزام والطريق"ي وخاصة الدول العربية.

ومن جهة أخرىي سوف يصدر "تقرير عملية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية لسنة 2016" على هامش هذه القمة.