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أسعار البترول تتراجع إلى 48.54 دولار

نشر يوم 2017/08/16 3363 0 النهار أو لاين أسعار البترول تتراجع إلى 48.54 دولار
أعلنت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها تراجع إلى 48.45 دولار للبرميل بتراجع تجاوز 1.1 دولار.

وذكرت نشرة وكالة أنباء منظمة الدول المصدرة للنفط  أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 40.76 دولار للبرميل.

وكانت المنظمة قد اتفقت ديسمبر 2016 بفيينا مع منتجين خارج أوبك على رأسهم   روسيا على خفض انتاجها النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بهدف التسريع في  استقرار السوق النفطية العالمية وتم تمديد العمل بهذا الاتفاق لمدة تسعة أشهرأ اخرى حتى نهاية مارس 2018.

والجدير بالذكر، أن لجنة وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق في اجتماع عقد في 24  جويلية الماضي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، أقرت  بوجود نسبة التزام عالية في  تنفيذه تعادل 98 بالمئة مؤكدة حدوث تقليص في احتياط مخزون النفط نتيجة  الالتزام بخفض الانتاج.

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