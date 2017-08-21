ليبيا: الشلل يصيب حقل الشرارة النفطي بعد إغلاق خط أنابيب

وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا، أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن تحميل خام الشرارة من مرفأ الزاوية النفطي يوم الأحد.

وكان الحقل ينتج ما يصل إلى 280 ألف برميل يوميا في الأسابيع الماضية. وتوقف الإنتاج مؤقتا عدة مرات في الحقل بسبب احتجاجات جماعات مسلحة وعمال نفط منذ إعادة افتتاحه في ديسمبر الماضي بعد عامين من إغلاق خط الأنابيب.

وقال مصدر نفطي ليبي إن الجماعة التي أغلقت خط الأنابيب، منذ السبت أغلقته أيضا في الماضي. وقال مصدر بالقطاع إن موقع

الإغلاق غير معروف، وإن مطالب الجماعة لم تتضح بعد.