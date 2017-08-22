"أوبك" تنذر دولا أخلّت باتفاق خفض الانتاج

أوضح قيطوني، إنّ هذه الدول قد تلقت، أمس الاثنين في فيينا، إعذارات بـ "الالتزام بالاتفاق"، موضحا أنّ تطور عملية تجسيد هذا الاتفاق، سيكون أفضل خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في سبتمبر المقبل.

للاشارة، شهد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك يومي 7 و8 أوت الجاري بأبو ظبي، تحديد السبل والوسائل الكفيلة برفع مستويات المطابقة للاتفاق.

وسبق لدول منظمة الأوبيب و11 بلدا منتجا آخرً، الالتزام في نهاية 2016، بتخفيض انتاجهم إلى غاية مارس 2018، وذلك من أجل امتصاص فوائض العرض، تبعا لتأثيرها على أسعار النفط.