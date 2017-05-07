فيسبوك يُطلق ميزة "آخر المحادثات" لتفعيل المنشورات

باشرت شركة فيسبوك في التعريف بميزة "آخر المحادثات"، ضمن نتائج البحث الذي يقوم به مستخدمو الموقع، والتي تهدف من خلالها الى توفير نظرة أوسع لما يجري تداوله عبر الفيسبوك، سواء لمضوع إخباري أو أي منشور آخر .

وأشار موقع فيسبوك بأنه بصدد الترويج لقسم جديد ضمن نتائج البحث، يعرض أحدث المشاركات العامة حول المواضيع التي يجري نقاشها في الوقت الحالي، من قبل الكثيرمن الأشخاص في الموقع .

كما أكدت الشبكة أنها تختبر ميزة جديدة تدعى موضوعات للمتابعة، ضمن خلاصة الأخبار لمحاولة توسيع وجهات النظر حول المسائل الأقل متابعة .

وتسعى ادارة فيسبوك من خلال هذه الميزة الى بعث رغبة لدى المشتركين على رؤية آراء ومواضيع مختلفة، تنتمي لأشخاص ليسوا في قائمة الأصدقاء الذين تم اختيارهم سلفا.