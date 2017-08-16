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الصين: 230 قتيلاً حصيلة الكوارث الطبيعية في جويلية الفارط

نشر يوم 2017/08/16 4599 0 فتيحة سويسي الصين: 230 قتيلاً حصيلة الكوارث الطبيعية في جويلية الفارط
أعلنت وزارة الشؤون المدنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد خلال شهر جويلية المنصرم، بلغت 230 قتيلا إضافة إلى وقوع خسائر إقتصادية مباشرة بقيمة 135 مليار يوان بما يعادل 20 مليار دولار.

أوضحت الوزارة ذاتها، أنّ تلك الكوارث الطبيعية المتنوعة والتي تضمنت الفيضانات والجفاف والبرد والأعاصير، أسفرت عن فقدان 44 شخصاً وتشريد 2.8 مليون آخرين، كما تسببت في انهيار نحو 73 ألف منزل وتضرر 600 ألف آخرين فضلا عن إتلاف نحو 8.84 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير 920 ألف هكتار أخرى.
وفي تقرير لها حول تأثير الطقس السيئ الذي شهدته الصين خلال شهر جويلية، قالت هيئة الطيران المدني الصينية، أنّ المسافرين جواً بالبلاد واجهوا شهراً عصيباً  حيث غادرت نصف الرحلات الجوية فقط في موعدها خلال ذلك الشهر.

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