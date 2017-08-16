الصين: 230 قتيلاً حصيلة الكوارث الطبيعية في جويلية الفارط

أوضحت الوزارة ذاتها، أنّ تلك الكوارث الطبيعية المتنوعة والتي تضمنت الفيضانات والجفاف والبرد والأعاصير، أسفرت عن فقدان 44 شخصاً وتشريد 2.8 مليون آخرين، كما تسببت في انهيار نحو 73 ألف منزل وتضرر 600 ألف آخرين فضلا عن إتلاف نحو 8.84 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير 920 ألف هكتار أخرى.

وفي تقرير لها حول تأثير الطقس السيئ الذي شهدته الصين خلال شهر جويلية، قالت هيئة الطيران المدني الصينية، أنّ المسافرين جواً بالبلاد واجهوا شهراً عصيباً حيث غادرت نصف الرحلات الجوية فقط في موعدها خلال ذلك الشهر.