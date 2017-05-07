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شاهد أطول مصحف في العالم
نشر يوم 2017/05/07
2032
0
النهار أون لاين
#مصحف
#قران
#featured
#video_ennahar
#أطول مصحف في العالم
#featured
#video_ennahar
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