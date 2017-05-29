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صلاة التراويح.. صلاها الرسول جماعة ثم ترك الإجتماع مخافة أن تفرض على أمته

نشر يوم 2017/05/29 336 0 النهار أون لاين صلاة التراويح.. صلاها الرسول جماعة ثم ترك الإجتماع مخافة أن تفرض على أمته
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