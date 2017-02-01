اكتشاف مقبرة ملكية في مصر تعود لعصر ما قبل الميلاد

وحسب بيان وزارة الأثار المصرية، فإن الإكتشاف حصل خلال قيام البعثة اليابانية بتنظيف الساحة الأمامية لمقبرة أوسرحات أحد كبار رجال الدولة من الأسرة الثامنة عشرة في عهد الملك امنحتب الثالث (1391 -1353 قبل الميلاد) في منطقة الخوخة في البر الغربي لمدينة الأقصر. وقال رئيس البعثة اليابانية جيرو كوندو في البيان "وجدت البعثة فتحة في فناء مقبرة اوسرحات فتم الدخول إليها للكشف عن مقبرة مشيدة على شكل حرف "ت" بالأجنبية تضمنت فناء وصالة مستعرضة وغرفة الدفن".وتبين من النقوش أن صاحب المقبرة يدعى خونسو وأنه كاتب ملكي. وتضمنت النقوش أيضاً مناظر جميلة للألهة الفرعونية إيزيس إلى جانب رسوم خاصة بصاحب المقبرة. واعتبر كوندو أن اكتشاف المقبرة يؤشر إلى احتمال وجود مقابر أخرى غير مكتشفة بعد.