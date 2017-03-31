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مالا تعرفونه عن شهر رجب

نشر يوم 2017/03/31 18416 0 النهار أون لاين مالا تعرفونه عن شهر رجب
يعتبر شهر "رجب "من أحد الأشهر الأربعة الحرم التي رغب فيها الله سبحانه وتعالى الذكر والعمل الصالح، ونهى فيها عن الظلم تشريفا وتعظيما لها لقوله عز وجل "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم "التوبة 36

ولقد سميت هذه الأشهر بالحرم لسببين هما : لتحريم القتال فيها إلا أن بيدأ العدو، لقوله تعالى "يسألونك عن الشّهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير"، البقرة/217، ولأن حرمة انتهاك المحارم في هذه الأشهر الأربعة أشد من غيرها، لأنى المعاصي تضاعف فيضاعف العقاب بالعمل السيئ ويضاعف الثواب بالعمل الصالح،  والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. وسمي رجب برجب، لأن العرب كانوا يتركون القتال في هذا الشهر. ومعنى رجب، أي الشيئي المعظم ذو الهيبة. وعرف أن شهر رجب هو شهر الزرع وشهر شعبان هو شهر السقية ورمضان شهر الحصاد،وأعظم الحسانات هي في شهر رجب لأنك تعظم شعائر الله  تخاف تذنب في هذه الأيام وتخاف تظلم. 

 

 

 

 

 

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