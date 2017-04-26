دراسة.. ممارسة الرياضة فوق سن الخمسين يحافظ على نشاط الذهن

وتوصلت الدراسة، التي اعتمدت على مراجعة 39 دراسة صحية أخرى، إلى أن مهارات الفكر والذاكرة تتحسن كثيرا بممارسة تمرينات رياضية منتظمة يستفيد منها القلب والعضلات.

وتشير النظرية، التي تستند إليها الدراسة، إلى أن التمارين الرياضة تفرز هرمونا يساعد في تكوين أعصاب جديدة، كما أنها تنشط حركة الدم والأوكسجين والمواد المغذية للمخ.

وأوضحت ذات الدراسة، أن النشاط البدني يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مختلفة من بينها مرض السكري من النوع 2 ومرض لسرطان.

وقال جوستين فارني، رئيس قسم صحة البالغين لدى هيئة الصحة العامة في إنجلترا، "إن أي نشاط بدني ينطوي على فوائد للمخ والجسم"، مضيفا " تحقق كل 10 دقائق من ممارسة الرياضة بعض الفوائد كما تقلل ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا احتمالات الإصابة بالاكتئاب والخرف بواقع الثلث فضلا عن تحسين الصحة العقلية في أي مرحلة عمرية ".

وذكر فارني، أن الذهاب إلى العمل بالدراجة أو مشيا يعد نشاطا رياضيا، كما يعتبر حمل حقائب التسوق الثقيلة مثالا على ممارسة رياضة تقوية العضلات.